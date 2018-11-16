تعرف على جهود السفيرة نبيلة مكرم للتعامل مع حادث مقتل صيدلى بالسعودية

كتب محمد عبد العظيم

عرضت مها سالم المتحدثة باسم وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج عقب واقعة مقتل شاب صيدلى مصرى فى المملكة العربية السعودية، بداية من وقوع الحادثة.

وقالت مها سالم، أن الوزيرة تتابع الحادث منذ وقوعه في مجموعة من أكبر الصيدليات بمدينة جيزان جنوب السعودية، موضحة أن الوزيرة اتصلت بالأسرة من أجل تقديم واجب العزاء، والتأكيد على أنه جارى متابعة القضية حتى يتم محاكمة القاتل، بالإضافة إلى أنه تم التواصل مع السفير نصر زغلول من أجل تنسيق الجهود والتكامل الحكومى.

وتابعت أنه تم التواصل من أجل سرعة شحن الجثمان، بالإضافة إلى متابعة إجراءات النيابة، لافتة إلى أنه تم التواصل مع رموز الجالية فى السعودية، موضحة ان الوزيرة رفضت التصوير خلال مشاركتها فى عزاء أسرة الصيدلى المصرى.



