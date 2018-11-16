تعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 16-11-2018 بالأسواق

كتبت – منى ضياء

استقرت أسعار الحديد اليوم الجمعة 16-11-2018، حيث قامت الشركات بتثبيت أسعارها، فى حين شهدت أسعار الأسمنت انخفاضا طفيفا بقيمة 50 جنيها للطن، بحسب أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية طوال الأسبوع المنقضى.

وقال الزينى لليوم السابع، أن سعر طن الحديد يتراوح ما بين 11.350 ألف جنيها للطن لأقل سعر إلى 12.198 ألف جنيه لأعلى سعر لحديد عز الذى أعلن اليوم تثبيت أسعاره.

ويترواح سعر طن الأسمنت لمصانع جهاز المشروعات ما بين 860 – 880 جنيها للتجارى على أن تصل إلى المستهلك بقيمة 900 جنيها.

ويباع طن الأسمنت للمصانع الاستثمارية ما بين 900 -1000 جنيها للطن، فى الوقت الذى تشهد فيه السوق حالة من الركود، وهو ما يعتبره الزينى أمرا طبيعيا فى مثل هذا الوقت من العام حيث تقل حركة البناء مع انخفاض درجات الحرارة وهطول الأمطار، وهو ما يعنى أن الركود سيستمر حتى نهاية يناير المقبل، ورغم تراجع حركة السوق ترفض الشركات تخفيض أسعارها عن حدود 900 جنيها للطن، بحسب رئيس الشعبة.