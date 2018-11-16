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الجمعة، 16 نوفمبر 2018 12:37 م
خالد صلاح
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تطهير مخرات السيول وتحرير 71 محضر إشغالات بمركز ملوى بالمنيا

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 11:37 ص
تطهير مخرات السيول وتحرير 71 محضر إشغالات بمركز ملوى بالمنيا مخرات السيول فى المنيا
كتب فريق المحافظات
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تواصل  الوحدة المحلية لمركز ملوى بالمنيا أعمال تطهير مخرات السيول استعدادا لمواجهة اي سيول محتملة وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا برفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز المحافظة تحسبا  لتقلبات الجو ، وهطول الأمطار بسبب سوء حالة الطقس وكثافة الشبورة المائية ،حيث تفقد العميد فادى وديع رئيس مركز ملوى مخرات السيول بدير البرشا للتأكد من تطهيرها وخلوها من الحشائش و المخلفات التي تعيق منع سريان المياه . 
 
وفى سياق آخر، قامت الوحدة المحلية لمركز ملوى بحملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع المركز، وقد أسفرت الحملة عن تحرير71 محضر تنوعوا ما بين 55 محضر اشغالات و5 محاضر بيئة و7 محاضر بدون ترخيص ، و4 بائع متجول.
 
كما تابع رئيس المركز، أعمال النظافة بالمركز ورفع المخلفات الصلبة من المدينة ونقلها للظهير الصحراوى، بالإضافة إلى متابعة الحالة المرورية بشوارع المركز، ومتابعة أعمال الإنارة.
 

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