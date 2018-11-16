تدمير مخبأ للأسلحة قرب الشريط الحدودى بين العراق وسوريا

وكالات الأنباء

أفاد مصدر أمنى فى قيادة عمليات محافظة الأنبار، أمس الخميس، باعتقال خمسة مطلوبين بعملية عسكرية استهدفت المناطق الصحراوية القريبة من الشريط الحدودى مع سوريا.

وقال المصدر فى تصريح إن "القوات الأمنية نفذت حملة امنية استباقية استهدفت المناطق الصحراوية القريبة من الشريط الحدودى مع سوريا غربى الانبار، وأسفرت عن اعتقال خمسة من المطلوبين للقوات الامنية بتهم تتعلق بالتخطيط لشن هجمات إرهابية لزعزعة امن واستقرار المناطق المحررة القريبة من الشريط الحدودى مع سوريا".

وأضاف, أن "الحملة أسفرت أيضا عن تدمير مخبأ للاسلحة والعتاد فضلا عن أبطال مفعول العديد من الأسلحة غير المنفلقة".