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الهلال الأحمر فى ليبيا يعثر على مقبرة جماعية بدرنة تضم 22 جثة

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 11:00 م
الهلال الأحمر فى ليبيا يعثر على مقبرة جماعية بدرنة تضم 22 جثة الهلال الأحمر الليبى
طرابلس (أ ش أ)
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عثر الهلال الأحمر فى ليبيا على مقبرة جماعية فى مدينة درنة تضم 22 جثة تعود لجنود يتبعون لجيش النظام السابق تم تصفيتهم داخل معسكرهم من قبل تنظيم القاعدة عام 2011 رميا بالرصاص.

ونقلت قناة العربية الإخبارية الليلة عن المكتب الإعلامى للهلال الأحمر قوله إن فرعه بمدينة درنة قام مؤخرًا بانتشال هذه الجثث بحضور كل من مديرية الأمن والنيابة العامة ومركز الخبرة القضائية والبحوث، وهى تعود لعسكريين نظاميين أغلبهم من مدينة ترهونة تم أسرهم عام 2011 من قبل متطرفين أثناء تواجدهم بمعسكر فى منطقة "الحيلة" جنوب درنة، ثم تصفيتهم رميًا بالرصاص.

 


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