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النشرة المرورية.. سيولة فى شوارع وميادين القاهرة والجيزة

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 10:32 ص
النشرة المرورية.. سيولة فى شوارع وميادين القاهرة والجيزة الحالة المرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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شهدت الطرق والميادين الرئيسية، صباح اليوم الجمعة، بمحافظتى القاهرة والجيزة، سيولة بحركة المرور وتواجد لرجال شرطة المرور فى الشوارع والميادين لملاحظة الحركة وسير السيارات بالمحاور والكبارى والطرق، وسحب أى كثافات مرورية قد تظهر فجأة، أو لوجود طوارئ.

كما شهدت حركة الطريق بميدان التحرير ومنطقة وسط البلد سيولة مرورية، مع انتظام حركة السيارات بجميع المداخل المؤدية لميدان التحرير، وسيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وللمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح، وانتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها فى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور وشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق، كما انتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، ويشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

كما انتظمت الحركة بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات، حتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية، ودخول المواطنين إلى الحدائق العامة والمتنزهات.


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