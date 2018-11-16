video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 16 نوفمبر 2018 12:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"المصرية للجملة" تواصل فتح فروعها اليوم.. وصرف 70% من مقررات نوفمبر

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 01:00 ص
"المصرية للجملة" تواصل فتح فروعها اليوم.. وصرف 70% من مقررات نوفمبر د. على المصيلحى وزير التموين
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

أعلن الدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن فتح فروع الجملة التابعة للشركة فى محافظات الوجه القبلى اليوم الجمعة، للاستمرار فى صرف المقررات التموينية عن شهر نوفمبر الجارى لبقالى التموين، لتوزيعها لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 70% من مقررات الشهر الجارى.

 

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أنه يوجد مخزون استراتيجى للسلع الأساسية وأن هناك تعاقدًا على الأرز الأبيض المحلى مع الموردين حتى نهاية ديسمبر المقبل، كما أن هناك 14 شركة تقدمت بالعروض فى المناقصة التى تم الإعلان عنها لاستيراد الأرز، وتم الحصول على عينات وتكويدها بأرقام وإرسالها إلى معامل الاختبار لطهى الأرز، للتأكد من أنه يشبه الأرز المحلى فى التذوق، إضافة إلى أن مخزون القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم يكفى 4.2 أشهر وزيت طعام 3 أشهر والسكر 5.3 أشهر، مما يؤكد وجود كميات من السلع الأساسية تكفى احتياجات المواطنين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحكومة تحتضن الفقراء بمناسبة المولد النبوى.. وزير التموين: توفير 100 طن سكر و150 طن أرز للأسر الفقيرة.. وزير الأوقاف: 100 مليون جنيه لدعم الصندوق الوقفى للتعليم.. وتوزيع 3 أطنان لحوم على المحتاجين

ضبط 172 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح فى حملة التموين بالمحافظات

وقف مسئولين بـ"تموين بيلا" بكفر الشيخ عن العمل لتسهيلهم الاستيلاء على المال العام

المصرية للجملة

محمد عاطف

مقررات شهر نوفمبر




لا تفوتك
وزير التنمية المحلية: سيكون هناك مجالس محلية بداية 2019

وزير التنمية المحلية: سيكون هناك مجالس محلية بداية 2019

التخطيط: مسودة "الصندوق السيادى" أمام مجلس الوزراء الاثنين.. وبدء عمله 2019

التخطيط: مسودة "الصندوق السيادى" أمام مجلس الوزراء الاثنين.. وبدء عمله 2019

النيابة السعودية توجه التهم لـ11 شخصاً من الموقوفين فى قضية مقتل جمال خاشقجى.. وتكشف: تمت تجزئة جثة المجنى عليه بعد قتله بالقنصلية.. وولى العهد لم يعلم بمقتله.. شخص واحد عطل كاميرات المراقبة فى القنصلية بتركيا

النيابة السعودية توجه التهم لـ11 شخصاً من الموقوفين فى قضية مقتل جمال خاشقجى.. وتكشف: تمت تجزئة جثة المجنى عليه بعد قتله بالقنصلية.. وولى العهد لم يعلم بمقتله.. شخص واحد عطل كاميرات المراقبة فى القنصلية بتركيا

فيديو وصور.. "الحلم يبدأ بفكرة".. جهاز تنمية المشروعات يسطر قصة نجاح جديدة بالقليوبية.. "حمدى" ترك الوظيفة بعد 20 عامًا فى الخدمة واتجه لإنشاء مصنع ملابس.. ويؤكد: بفضل الجهاز أصدِر حاليًا للكويت والإمارات

فيديو وصور.. "الحلم يبدأ بفكرة".. جهاز تنمية المشروعات يسطر قصة نجاح جديدة بالقليوبية.. "حمدى" ترك الوظيفة بعد 20 عامًا فى الخدمة واتجه لإنشاء مصنع ملابس.. ويؤكد: بفضل الجهاز أصدِر حاليًا للكويت والإمارات

كارتيرون يكشف حقيقة رحيله عن تدريب الأهلى بعد خسارة دورى الأبطال

كارتيرون يكشف حقيقة رحيله عن تدريب الأهلى بعد خسارة دورى الأبطال

تقارير: حلم دوري أبطال أوروبا يدفع برشلونة لضم محمد صلاح

تقارير: حلم دوري أبطال أوروبا يدفع برشلونة لضم محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة