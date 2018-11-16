"المصرية للجملة" تواصل فتح فروعها اليوم.. وصرف 70% من مقررات نوفمبر

كتب مدحت وهبة

أعلن الدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن فتح فروع الجملة التابعة للشركة فى محافظات الوجه القبلى اليوم الجمعة، للاستمرار فى صرف المقررات التموينية عن شهر نوفمبر الجارى لبقالى التموين، لتوزيعها لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 70% من مقررات الشهر الجارى.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أنه يوجد مخزون استراتيجى للسلع الأساسية وأن هناك تعاقدًا على الأرز الأبيض المحلى مع الموردين حتى نهاية ديسمبر المقبل، كما أن هناك 14 شركة تقدمت بالعروض فى المناقصة التى تم الإعلان عنها لاستيراد الأرز، وتم الحصول على عينات وتكويدها بأرقام وإرسالها إلى معامل الاختبار لطهى الأرز، للتأكد من أنه يشبه الأرز المحلى فى التذوق، إضافة إلى أن مخزون القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم يكفى 4.2 أشهر وزيت طعام 3 أشهر والسكر 5.3 أشهر، مما يؤكد وجود كميات من السلع الأساسية تكفى احتياجات المواطنين.