المتهم بخطف تاجر بمصر القديمة يعترف: اشترى موبيليا بـ40 ألف دون سداد ثمنها

كتب أحمد إسماعيل

اعترف المتهم بخطف تاجر بمصر القديمة بإرتكاب الواقعة، نظرا لوجود خلافات مالية وتجارية بينه وبين المجنى عليه الأول لاستلامه موبيليا بمبلغ 40.000 جنية دون سداد ثمنها.

واضاف المتهم فى أقواله قائلا أنه استعان بباقي المتهمين والذين قاموا بإستدراج المجني عليهما لمنطقة الهرم، بدعوى رغبتهم فى شراء بعض الموبيليا من الورشة ملك المجنى عليه الأول واصطحبوا المجنى عليهما واحتجزوهما بورشة النجارة الخاصة بالمتهم الثالث، وأكرهوا المجنى عليه الأول على توقيع إيصالى الأمانة المضبوطان بحوزتهم.

من جانبها قررت نيابة مصر القديمة الجزئية برئاسة المستشار إيهاب أحمد، وبإشراف المستشار سمير حسن، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، حبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات ،لاختطافهم صاحب ورشة موبيليا وعامل بالورشة، ومساومة شقيق صاحب الورشة على دفع 40 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحهما، بسبب خلافات مالية.

تفاصيل الواقعة تعود عندما ،تلقى رجال مباحث قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا من "محمد ع م" 35 سنة، صاحب محل أدوات صحية، وأفاد بتلقيه اتصالاً هاتفيا من هاتف شقيقة "أحمد ع م" 33 سنة، صاحب ورشة موبيليا، بمحافظة بنى سويف، وأخبره خلاله بتعرضه و"عمرو ج ر" 24 سنة، عامل بذات الورشة، لواقعة خطف من قبل أشخاص مجهولين، فى الهرم، والاستيلاء على السيارة ملكه رقم ق أ س 247 ماركة ميتسوبيشى لانسر، وطلب إعداد مبلغ 40 ألف جنية لتسليمها للجناه مقابل إطلاق سراحهما، علي أن يتم التقابل بمنطقة الفسطاط، لتسليم المبلغ المالي وإطلاق سراحهما.

ومن خلال التحريات، تبين صحة الواقعة، وتم التنسيق مع المبلغ على مجاراة الجناة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط كل من " عبد الله ح ح" 37 سنة، رئيس وحدة بشركة الغاز الطبيعي، وصاحب مصنع موبيليا، و"ياسر ص م" 35 سنة، صاحب محل أقمشة، و"اسلام م م" 22 سنة، صاحب ورشة نجارة، و"محمد أ م" 45 سنة، صاحب معرض سيارات، اثناء إستقلالهم السيارة المستولى عليها وبصحبتهم المجنى عليه الأول، وبحوزتهم 2 إيصال أمانه مذيلين بتوقيع المجنى عليه بمبلغ 40.000 جنية.

وبمواجهة باقي المتهمين بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدوها، وتم بإرشادهم إطلاق سراح المجني عليه الثاني من داخل الورشة، و بسؤال المجني عليهما إتهموهم بإحتجازهما دون وجه حق وإكراه الأول علي التوقيع على إيصالى أمانة وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض علي النيابة التى تولت التحقيق والتى أمرت بما سبق.