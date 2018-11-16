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القضاء الأمريكى يوافق على دخول مراسل CNN للبيت الأبيض بعد مشادة مع ترامب

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 06:02 م
القضاء الأمريكى يوافق على دخول مراسل CNN للبيت الأبيض بعد مشادة مع ترامب ترامب ومراسل CNN
كتب عبد الوهاب الجندى
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وافق القضاء الأمريكى، على طلبا طارئا بإعادة تصريح صحفي الـ"سي إن إن" جيم أكوستا، كمراسل معتمد فى البيت الأبيض اليوم الجمعة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

ومنح القاضي تيموثي كيلي، الذي عينه الرئيس الأمريكى  دونالد ترامب، CNN أمر يعيد بموجبه مؤقتًا دخول "أكوستا" البيت الأبيض، مع استمرار القضية المرفوعة من الشبكة ضد إدارة البيت الأبيض.

وفى وقت سابق، أعلنت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أنها تلاحق البيت الأبيض قضائيا، بعد سحبه تصريح دخول أحد مراسليها الأسبوع الماضي، إثر سجال حاد مع الرئيس دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي.

 

 


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البيت الأبيض

ترامب

القضاء الأمريكى




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