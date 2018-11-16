القبض على حاخام بتهمة اغتصاب فتيات قاصرات داخل معبد بالقدس

كتب- هاشم الفخرانى

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الشرطة الإسرائيلية القت القبض على حاخام فى منتصف الستينيات من العمر بتهمة اغتصاب فتيات والتحرش بهن داخل أحد المعابد اليهودية بمدينة القدس المحتلة.

واضافت أنه تم القبض على الحاخام فى أعقاب تقدم مجموعة من الفتيات بشكاوى تتهمه بالتحرش بهن جنسياً أثناء تقدم الوعظ والدروس الدينية ، وقيامه باغتصاب فتيات أخريات لم يتعد سنهن الـ13 عاماً.

وقالت الصحيفة أن الشرطة الإسرائيلية فرضت حظراً للنشر لأسم وصورة الحاخام لدواعى أمنية تتعلق بالقضية، علاوة على حظر لنشر اسماء الفتيات وأسرهن.