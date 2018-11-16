العراق يعلن استئناف صادرات نفط كركوك

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أعلن العراق استئناف صادراته من نفط كركوك بعدما توقف قبل أكثر من عام وسط خلاف بين الحكومة المركزية فى بغداد وإقليم كردستان.

وقالت مصادر اقتصادية فى تصريح أوردته وكالة أنباء الاعلام العراقى، إن التدفقات استؤنفت اليوم الجمعة عند مستوى متوسط تراوح بين 50-60 ألف برميل يوميا مقارنة مع مستويات ذروة بلغت 300 ألف برميل يوميا خلال بعض أشهر 2017، وإنه من غير الواضح متى وإلى أى مدى ستزيد تلك الإمدادات.



وبحسب الوكالة، يعد هذا التطور نصرا للحكومة الأمريكية التى كانت تمارس ضغوطا على الجانبين لتسوية الخلاف واستئناف التدفقات من أجل المساعدة فى معالجة نقص الخام الإيرانى فى المنطقة بعدما فرضت واشنطن عقوبات جديدة على طهران.