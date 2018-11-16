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أعلن وزير الصحة الروسي، سيرجي جرابتشاك،عن وفاة أكثر من 100 شخص بمخيم الركبان في سوريا خلال شهر واحد بسبب المرض ونقص الرعاية الطبية.

وقال جرابتشاك، خلال اجتماع لمقري التنسيق الروسي والسوري لعودة اللاجئين،اليوم الجمعة:" بسبب الوضع الصحي الكارثي في المخيم، هناك احتمال لتفشي الأمراض المعدية لأن الرعاية الصحية شبه معدومة للاجئين".وأضاف :"أن كل هذه الظروف تؤدي إلى ارتفاع معدل الوفيات، حيث توفي أكثر من 100 شخص في مخيم "الركبان" خلال شهر واحد فقط "، مؤكدا أن الوضع في هذا المخيم صعب وكارثي .