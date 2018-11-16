السفير المصرى بالرياض: نتابع حادث مقتل الصيدلى ونعمل لسرعة نقل جثته إلى مصر

كتب محمد عبد العظيم

صرح السفير ناصر حمدى، سفير جمهورية مصر العربية بالرياض، أنه يتابع شخصيا حادث مقتل الصيدلى المصرى أحمد طه، مساء أمس بمنطقة "جيزان"، موضحا أن القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بجدة قامت بإرسال مندوب لها إلى المنطقة فور عملها بالحادث لمتابعة التحقيقات القانونية، وسرعة إنهاء إجراءات شحن المتوفى إلى أرض الوطن على نفقة الدولة، وكذلك متابعة حقوق المتوفى.

وأشاد السفير المصرى فى بيان له، بجهود الشرطة السعودية فى القبض على الجانى فى وقت قياسى فور علمها بالحادث، معربا عن خالص تعازيه لأهل المتوفى وأن يلمهم الله الصبر والسلوان.



