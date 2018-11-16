وأشار بيان للدفاع الروسية اليوم /الجمعة/ إلى أن هذه الانتهاكات وقعت في محافظات حلب واللاذقية وحماه، مضيفا أن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية نفذ عملية إنسانية واحدة فقط، تم من خلالها إيصال 450 سلة غذائية يبلغ وزنها الإجمالي 1.95 طن إلى قرية الغاصبية بريف حمص.



وأكد البيان أنه - خلال الــ24 ساعة الماضية - لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية، ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية.