الحكومة: لا صحة لما تردد بشأن طرح عملات معدنية فئة 10 و50 و100 جنيه

كتبت هند مختار

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد‏ بطرح عملات معدنية فئة 10 و50 و100 جنيه، وتداولها ‏فى الأسواق، ورغم نفى المركز هذه الشائعة فى تقرير سابق له بالعدد رقم (114)، إلا أنه لوحظ إعادة تداول هذه الشائعة مرة أخرى ‏خلال الفترة الحالية، مما دفع المركز الإعلامى لمجلس الوزراء للتواصل مجدداً مع وزارة المالية، والتى نفت صحة تلك ‏الأنباء تماماً.

وأكدت الوزارة، أن العملات المعدنية الموجودة بالأسواق هى فئة 25 ‏قرش و50 قرش و100 قرش فقط، مُشيرةً إلى أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي هى عملات تذكارية غير قابلة للتداول أصدرتها مصلحة سك ‏العملة بمناسبة مرور 150 عامًا على إنشاء القاهرة الخديوية لصالح ‏محافظة القاهرة، مُوضحة أن كل ما أثير حول هذا الشأن لا أساس له من الصحة.

وأوضحت الوزارة أن جميع فئات أوراق النقد المتداول حالياً بالأسواق لها ذات قوة ‏الإبراء وهي المعتمدة لدى البنوك، وأضافت أنها بصدد افتتاح أول متحف للعملات التذكارية بمصر، والذى يحتوى على مجموعة من الإصدارات التاريخية المتداولة، وتشمل فئات مختلفة من العملات المعدنية، والتى تمثل تاريخ الدولة المصرية منذ العهد الملكى مروراً بثورة يوليو 1952 وحتى الآن.