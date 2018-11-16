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خالد صلاح
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الجيش اليمنى يواصل عمليات نزع الألغام والعبوات الناسفة داخل الحديدة

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 11:06 ص
الجيش اليمنى يواصل عمليات نزع الألغام والعبوات الناسفة داخل الحديدة اليمن
أ ش أ
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واصلت فرق الهندسة العسكرية فى الجيش اليمنى مسح وتفكيك ونزع شبكات الألغام والعبوات الناسفة التى زرعتها ميليشيات الحوثى فى مختلف الأماكن داخل مدينة الحديدة.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية اليوم الجمعة عن مصدر عسكرى - لم تسمه - القول إن الميليشيات زرعت الألغام بأحجام مختلفة وبطرق مموهة حتى فى الشوارع العامة والجزر بين الطرقات وداخل الأحياء السكنية فضلاً عن تفخيخ المبانى العامة والخاصة ومنازل المواطنين، لافتاً إلى أن تفكيك وانتزاع مئات الألغام والعبوات الناسفة من الشوارع المحررة خلال الأيام القليلة الماضية ولا يزال العمل جارياً فى هذا الجانب.

وفى سياق متصل، أقدمت ميليشيات الحوثى الانقلابية على تفخيخ وتفجير إحدى المدارس فى محافظة الحديدة غرب اليمن، وذلك فى إطار سياسة الأرض المحروقة التى تتبعها رداً على هزائمها المتوالية واقتراب انتزاع آخر الشرايين البحرية الخاضعة لسيطرتها.

وأفاد سكان محليون وشهود عيان أن ميليشيات الحوثى فجرت "مدرسة 22 مايو" فى منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة، موضحين أن أفراد من جماعة الحوثى تسللوا للمدرسة بعد تحرير المنطقة من سيطرتهم وقاموا بتفخيخها وتفجيرها، محذرين من خطورة استمرار الميليشيات فى هذه الأعمال التى وصفوها بـ"الإرهابية والانتقامية".


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