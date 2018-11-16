التخطيط تعلن ارتفاع الصادرات غير البترولية 1.3% فى الربع الأول من العام

كتب مصطفى عبد التواب

أعلنت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ارتفاع معدل النمو الاقتصادى ليبلغ نسبة 5.3% فى الربع الأول من العام المالى الحالى 2018/2019، وذلك مقارنة بنسبة 5.2% عن الربع الأول من العام المالى الماضي2017 /2018، لافتة إلى نجاح الإجراءات والخطط التى وضعتها الحكومة وسعت إلى تنفيذها.

وأوضحت الوزيرة أن العام الحالى شهد العديد من الإجراءات الإصلاحية التى ظهرت آثارها الإيجابية من خلال مؤشرات الربع الأول، مؤكدة أن الحكومة المصرية تتابع جهودها لتحقيق الإصلاح الشامل على كل القطاعات.

وفيما يخص معدلات النمو القطاعية أعلنت هالة السعيد أن القطاعات التالية استطاعت تحقيق أعلى معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2018/2019 لتبلغ نسبة قطاع الغاز بنسبة 21.8% إلى جانب قطاعات الاتصالات بنسبة 16.5% وقناة السويس بنسبة 12.3% والتشييد والبناء بنسبة 6%.

كما أشارت السعيد إلى أن نحو 73% من المساهمة فى الناتج المحلى تأتى من قطاعات الغاز بنسبة 13% و10% لقطاع تجارة الجملة والتجزئة و 9% و 7% لقطاعات الزراعة والاتصالات على التوالى وغيرها من القطاعات.

وحول تطور الصادرات غير البترولية أشارت هالة السعيد إلى أن معدل نمو الصادرات غير البترولية شهد ارتفاعاً بنسبة 1.3% لتبغ قيمة تلك الصادرات 5.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2018/2019 ليبلغ نصيب الدول العربية من صادرات مصر السلعية غير البترولية نسبة 36% بينما يبلغ نصيب دول الاتحاد الأوروبى 30% منها وتابعت السعيد أن الصادرات الكيماوية حققت أعلى معدل نمو بنسبة 15% يليها الملابس بنسبة 8% والمنسوجات بنسبة 6.7% مضيفة أن معدل الواردات السلعية غير البترولية شهد ثباتاً نسبياً لتبلغ حوالى 15.7 مليار دولار.