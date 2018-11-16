البيت الأبيض يدرس طرد المعارض التركى فتح الله جولن من الولايات المتحدة

كتب- هاشم الفخرانى

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم "الإسرائيلية أن البيت الأبيض يدرس طرد أكبر معارضى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان من الولايات المتحدة الأمريكية إلى دولة أخرى .

وقالت الصحيفة، إن الشهر الماضى طالب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من مجموعة من المستشارين القانونين دراسة البعد القانونى فيما يتعلق بطرد "جولن" من الولايات المتحدة، فى حين تطالب تركيا بتسليمه لها لمحاكمته بزعم تورطه فى تحرك الجيش التركى ضد أردوغان فى يوليو من عام 2016 .

وينفى المعارض التركى التهم الموجهة اليه من أدروغان ، مطالبا السلطات التركية بتقديم أى دليل قاطع لاتهامه فيما يتعلق بتحرك الجيش التركى.