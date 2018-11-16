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باستثمارات 1.6 مليار جنيه..

البترول: إنشاء أكبر تكييف مركزى بمصر لخدمة الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 08:00 ص
البترول: إنشاء أكبر تكييف مركزى بمصر لخدمة الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية المهندس محمد يونس رئيس مجلس إدارة شركة جاس كول
كتب أحمد أبو حجر
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كشف المهندس محمد يونس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمشروعات الطاقة و التبريد "جاس كول" – أحدى شركات قطاع البترول– عن فوز الشركة كمقاول عام بعقد تنفيذ أكبر محطة لتبريد المقاطعة فى مصر بسعة 50 ألف طن تبريد بالعاصمة الإدارية الجديدة بنطاق الحى الحكومى وحى المال والأعمال بقيمة تقديرية 1.6 مليار جنيه بنظام cost plus  كمرحلة أولى والذى يستتبعه مراحل أخرى.

ويشمل مجال أعمال شركة جاس كول التنفيذ والتوريدات والتركيبات والإشراف وإدارة المشروع والتسليم الابتدائى والنهائى لجميع الأعمال الخاصة بالمحطة طبقا للاشتراطات الفنية على ان يتم التنفيذ فى خلال 12 شهر، بحسب ما قاله "يونس"

وأضاف "يونس" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم الإنتهاء من المرحلة الأولى للمحطة، خلال الربع الرابع من العام المقبل.

وأوضح رئيس جاس كول إن محطة تكييف العاصمة الإدارية الجديدة، هى الأكبر من حيث القدرة فى مصر بطاقة 50 ألف طن تبريد قابلة للزيادة إلى 60 ألف طن فى المراحل التالية، وتعمل المحطة طبقا لنظام حديث يعتمد على مزيج من الطاقة "كهرباء وغاز".

وكانت شركة جاس كول أنشئت محطة تبريد القرية الذكية بنظام (B.O.O) بقدرة 15000 طن تبريد و بفترة تعاقد 50 عام، ويجرى إنشاء المرحلة الثانية من محطة تبريد القرية الذكية بقدرة 5000 طن تبريد باستثمارات 100 مليون جنيه.

يذكر أن شركة جاس كول هى إحدى شركات قطاع البترول المصرى وهى أول وأكبر شركة مصرية متخصصة فى إنشاء وتملك وتشغيل وإدارة وصيانة محطات تبريد المقاطعة والتبريد المركزى حيث تملك عدد من محطات تبريد المقاطعة فى مصر وهى أكبر شركة مصرية متخصصة فى هذا المجال .

 


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