البابا تواضروس يشارك فى فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر العلمى لمدارس الأحد

وائل ربيعى

شارك قداسة البابا تواضروس الثانى ، بابا الأسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ، في فاعليات اليوم الثانى للمؤتمر العلمى لمدارس الأحد الذى يقام بمقر المجلس الثقافي القبطى الأرثوذكسي لمدة 3 أيام، بحضور الانبا دانيال ، سكرتير المجمع المقدس و7 من الأباء الأساقفة ، وجرجس صالح مقرر المؤتمر.

وقدم قداسة البابا تواضروس الثانى - في كلمة قصيرة له - جميع الباحثين والمشاركين في فاعليات المؤتمر التهنئة ، على اختيار الموضوعات وحسن التنظيم ومشاركة مجموعة كبيرة من الآباء الأساقفة والكهنة وخدام التربية الكنسية، لافتا إلى ضرورة الاستفادة من الاوراق البحثية المقدمة خلال الفترة المقبلة.

وشهد قداسة البابا تواضروس جلسة بعنوان "مدارس الأحد ودورها التربوى وتأثيرها في خدمة المجتمع" وتناولت "خدمة القرية والعشوائيات" وقدمها الدكتور محب خلة، فيما تحدثت الباحثة مادونا عماد ، حول "دور مدارس الأحد في دعم القيم الإجتماعية" ، وتناول القمص أثناسيوس فهمي موضوع "التربية الكنسية ودورها التربوي" ، فيما تحدثت الدكتورة سوزان عماد مرقص حول "التربية الكنسية في اطار مستحدثات تقنيات التعليم"، وأدار الجلسة الدكتور رامى عطا.