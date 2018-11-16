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الإمارات للفضاء: نعمل على برنامج فضاء مستدام.. وتعاوننا مع روسيا استراتيجى

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 02:04 م
الإمارات للفضاء: نعمل على برنامج فضاء مستدام.. وتعاوننا مع روسيا استراتيجى الفضاء الخارجى - أرشيفية
أ ش أ
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قال المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء محمد ناصر الأحبابى، إن بلاده تعمل على برنامج فضاء بشرى مستدام بهدف المشاركة فى التجارب العلمية فى الفضاء، مؤكدا أن التعاون مع روسيا استراتيجى فى هذا المجال.

وأضاف الأحبابى - فى تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) اليوم الجمعة - "نحن نتبنى عددا من التجارب العلمية، التى سيقوم بها رائد الفضاء فى محطة الفضاء الدولية، فى مجال العلوم سواء كانت البيولوجية أو الكيميائية والزراعية"، مشيرا إلى أن الإمارات لديها فكرة لزراعة النخلة فى محطة الفضاء الدولية كتجربة علمية.

وأكد الأحبابى أن التعاون مع روسيا فى مجال الفضاء استراتيجي، موضحا أن البلدين وقعا اتفاقية تعاون بين وكالة الإمارات للفضاء والوكالة الروسية تتضمن إرسال رواد فضاء إماراتيين إلى محطة الفضاء الدولية

وتابع قائلا: "هناك مشروع آخر، وهو عبارة عن مشروع استثمارى مشترك بين دولة الإمارات وكازاخستان وروسيا فى الفضاء".


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