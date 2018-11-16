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الإفراج عن زوجة رئيس الفلبين الأسبق إيميلدا ماركوس

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 09:29 ص
الإفراج عن زوجة رئيس الفلبين الأسبق إيميلدا ماركوس إيميلدا ماركوس
أ ش أ
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أفرجت محكمة فى الفلبين عن السيدة الأولى السابقة إيميلدا ماركوس، بكفالة، بعد أسبوع من الحكم عليها بالسجن.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.) اليوم الجمعة أن إيميلدا تقدمت باستئناف ضد إدانتها فى سبع تهم، تتعلق بمؤسسة أنشأتها فى سويسرا خلال تولى زوجها رئاسة البلاد فى عقدى السبعينات والثمانينات من القرن الماضي

وكانت المحكمة فى الفلبين أدانت - الأسبوع الماضى - السيدة الأولى السابقة "إيميلدا ماركوس" زوجة الرئيس الأسبق "فرديناند ماركوس" فى اتهامات تتعلق بالفساد.

ووجهت المحكمة إدانة لإيميلدا البالغة من العمر (89 عاما) فى سبع اتهامات تتعلق بالفساد وقضت بسجنها لمدة تتراوح بين ستة أعوام و11 عاما لكل اتهام، ولم تحضر جلسة المحكمة إلا أنه تم إصدار مذكرة اعتقال بحقها .


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الفلبين

السيدة الأولى




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