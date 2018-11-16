video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 16 نوفمبر 2018 09:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأمم المتحدة ترحب بنتائج مؤتمر باليرمو وتدين الهجوم على مستشفى فى بنغازى

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 08:14 ص
الأمم المتحدة ترحب بنتائج مؤتمر باليرمو وتدين الهجوم على مستشفى فى بنغازى غسان سلامة
وكالات الأنباء
إضافة تعليق

رحّبت الأمم المتحدة اليوم بالوحدة التى أبداها المجتمع الدولى فى دعم خطة عملها بشأن ليبيا، وجهود الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة فى هذا الصدد.

وأكد المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دو جاريك أن نتائج مؤتمر باليرمو، الذى استضافته إيطاليا حول ليبيا، خرج بالتأكيد على خطة عمل الأمم المتحدة التى تشمل عقد مؤتمر وطنى شامل بقيادة ليبية مطلع العام المقبل، بما يضع مصير العملية السياسية فى أيدى الليبيين.

وفى سياق آخر، أدانت بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا الاعتداءات على المرافق الطبية والعاملين فيها، وآخرها الهجوم على مركز الجراحات التخصصية فى مدينة بنغازي، مشددةً على ضرورة وقف أعمال العنف ضد المرافق الطبية وأطقمها، وتقديم المسؤولين عنها للعدالة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأمم المتحدة: الأمن الغذائى فى ليبيا لايزال يمثل تحديا

تركيا تنسحب من قمة ليبيا فى إيطاليا

مدفيديف: روسيا تعتزم القيام بكل ما يمكن لتحقيق الاستقرار فى ليبيا

الرئيس التونسى: أمن ليبيا واستقرارها من أمن تونس

روسيا تدعو لإجراء الانتخابات وتوحيد الجيش فى ليبيا

الصحف المصرية: الرئيس: ندعم عودة الاستقرار والأمن فى ليبيا.. إنشاء لجنة عليا دائمة لحقوق الإنسان للرد على الادعاءات.. مصدر إيطالى: اتفاق باليرمو يتجاوز التوقعات.. مدينة دمياط للأثاث جاهزة للإنتاج

وزير الخارجية الإيطالى: ليبيا قد تجرى الانتخابات فى الربيع المقبل

غسان سلامة

ليبيا

الأمم المتحدة

أخبار عربية




لا تفوتك
غلق جزئى لكوبرى الجلاء فى الاتجاهين اليوم وحتى الأحد

غلق جزئى لكوبرى الجلاء فى الاتجاهين اليوم وحتى الأحد

السلطات السعودية تحقق مع "مختل عقليا" بعد قتله صيدلى مصرى بـ"جازان"

السلطات السعودية تحقق مع "مختل عقليا" بعد قتله صيدلى مصرى بـ"جازان"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

اليوم.. قطع المياه عن مناطق بالعجوزة وإمبابة لمدة 5 ساعات

اليوم.. قطع المياه عن مناطق بالعجوزة وإمبابة لمدة 5 ساعات

حسام غالي يستقيل من عمله في الأهلي.. وفضل يعتذر عن الاستمرار

حسام غالي يستقيل من عمله في الأهلي.. وفضل يعتذر عن الاستمرار

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة