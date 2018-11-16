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استمرار سقوط الأمطار اليوم على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 17 درجة

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 08:00 ص
استمرار سقوط الأمطار اليوم على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 17 درجة درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس لطيف شمالاً حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلاً.
 
كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويستمر ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال سيناء ومناطق من الوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر المتوسط، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

 

الصغرى العظمى 

 
القاهرة 17 24 
شبين الكوم 16 24
طنطا 16 23
دمنهور 16 23
الإسكندرية 18 23
بلطيم 16 23
مطروح 15 22
السلوم 14 21 
سيوة 14 22
بورسعيد 17 23
دمياط 17 23
الزقازيق 16 24
الإسماعيلية 14 24
السويس 14 23
العريش 15 23
رفح 15 22
رأس سدر 15 24
نخل 08 22
نويبع 17 24
طابا 16 23 
كاترين 07 18
الطور 17 24
شرم الشيخ 20 26
الغردقة 18 27
مرسى علم 17 26
الفيوم 15 24
بني سويف 15 24
المنيا 14 24
أسيوط 13 23 
سوهاج 13 24
قنا 14 24
الأقصر 13 25
أسوان 13 26
أبوسمبل 14 25
الوادي الجديد 13 26
شلاتين 16 27
أبورماد 17 26
رأس حدربة 17 25
حلايب 18 25
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

 

الصغرى العظمى 

 
مكة المكرمة 21 25 
المدينة 14 27
الرياض 18 31
المنامة 25 30
أبوظبي 24 34
الدوحة 27 31
الكويت 18 24
دمشق 08 17
بيروت 17 21
عمان 09 16
القدس 11 16
غزة 17 22
بغداد 13 20
مسقط 23 29
صنعاء 07 25
الخرطوم 17 32
طرابلس 17 24
تونس 14 21
الجزائر 13 19
الرباط 12 21
نواكشوط 18 28
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

الصغرى العظمى 

 
أنقرة 00 09 
اسطنبول 09 11 
إسلام آباد 09 23 
نيودلهي 13 28
جاكرتا 25 34
بكين 01 08
كوالامبور 24 30
طوكيو 08 16
أثينا 10 17
روما 08 19
باريس 06 14
مدريد 10 17
برلين 03 11
لندن 09 16
مونتريال -06 -02
موسكو -07 01
نيويورك 01 02
واشنطن 03 04

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