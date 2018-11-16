ارتفاع أسعار الذهب 150 قرشا وعيار 21 يسجل 608 جنيهات للجرام

كتب – إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 16-11-2018 بقيمة جنيه ونصف ليسجل عيار 21 وهو الأكثر انتشارا فى مصر حوالى 608 جنيها للجرام خلال التعاملات فى سوق الصاغة.

ارتفاع سعر الذهب فى مصر جاء نتيجة تحرك سعر الأوقية "الذهب العالمى" بقيمة 8 دولارات لترتفع الأوقية من 1207 إلى 1215 دولار.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 18: 521 جنيها

عيار 21: 608 جنيها

عيار 24: 694 جنيها

الجنيه الذهب:4864 جنيها

الأوقية: 1215 دولار

أسعار الذهب فى مصر خدمة مقدمة من اليوم السابع بشكل يومى، مصحوبة باخر تطورات سوق الصاغة سواء محليا أو عالميا.

سعر الذهب فى مصر قد يشهد بعض التفاوت البسيط ليختلف من محافظة إلى أخرى أو من تاجر إلى آخر فى حدود جنيه أو جنيهين، لكن مصنعية جرام الذهب تختلف بصورة كبيرة من صائغ إلى آخر حسب الشكل