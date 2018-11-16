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إحالة موظفين بشركة الكهرباء للمحاكمة بتهمة سرقة قطع نحاسية بـ1.3مليون جنيه

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 06:10 ص
إحالة موظفين بشركة الكهرباء للمحاكمة بتهمة سرقة قطع نحاسية بـ1.3مليون جنيه ارشيفية
كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة أول مدينة نصر برئاسة أحمد لبيب ، بإحالة موظفين بشركة شمال القاهرة للكهرباء للمحاكمة أمام محكمة  الجنح بتهمة سرقة خامات نحاسية وأجهزة تقدر قيمتها بمليون و300 ألف جنيه.

وكشفت تحريات المباحث بتلقى مسئولى شركة توزيع الكهرباء بمدينة نصر بلاغا من فنى يفيد فيه بدخوله مكتب المهمات لاستلام عمله فوجيء بسرقة قطع نحاسية، من موزع الكهرباء وعدم وجود فنى الموزع بالعمل وتم سرقة المهمات الخاصة بالشركة، تم التحقيق فى الواقعة   وبتفريغ كاميرات مراقبة غرف التحكم والشركة تبين كذب رواية فنى الشركة وأنه وراء الواقعة.

وتبين من التحريات وجرد الغرفة سرقة قطع نحاسية وأجهزة تقدر قيمتها بـمليون و300 ألف جنيه، وبإجراء التحقيق فى شركة الكهرباء وتفريغ كاميرات المراقبة تبين دخول سيارة لغرفة التحكم تم وضع المسروقات بداخلها.

وبسؤال رجال المباحث لحارس الأمن، أشار إلى وجود فنى الشركة فى نفس توقيت سرقة غرفة التحكم وأنه شاهده بصحبة شخص آخر تم تسليم المتهمين لشرطة مباحث الكهرباء التى إحالتهم لنيابة أول مدينة نصر  التى قررت حبسهم . 


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