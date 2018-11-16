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الجمعة، 16 نوفمبر 2018 04:10 ص
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والمعمل الجنائى يعين مسرح الحادث..

أمن الجيزة: قتيل الطالبية وأشقائه متورطين فى قضية قتل ومقاومة سلطات

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 04:00 ص
أمن الجيزة: قتيل الطالبية وأشقائه متورطين فى قضية قتل ومقاومة سلطات معاينة نيابة - ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهم الذى لقى مصرعه خلال تبادل لإطلاق الرصاص مع قوة أمنية بالطالبية، متهم فى قضية قتل، وصادر ضده قرار ضبط وإحضار بمحافظة سوهاج.

وتوصلت التحريات أن المتهم اختبأ بصحبة 3 من اشقائه داخل شقة بمحافظة قنا عقب ارتكابه الجريمة، إلا أن رجال المباحث تمكنوا من تحديد مكان اختبائهم، إلا أن المتهمين تمكنوا من الهرب بعد مقاومة القوة الأمنية، واتفقوا مع أحد أفراد عائلتهم يمتلك شقة بمنطقة الطالبية على توفير مخبأ لهم، حيث اصطحبهم إلى شقته، وكان بحوزة أحدهم سلاح نارى وذخيرة غير مرخصة.

ورصدت تحريات رجال المباحث مكان اختباء المتهمين، إلا أن المتهم المتورط فى قضية القتل، بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوة الأمنية، مما دفع رجال المباحث لمبادلته إطلاق الرصاص حيث أصيب بطلق نارى اسفر عن مقتله.

وتمكن رجال المباحث من ضبط أشقائه الثلاثة بتهمة مقاومة السلطات، كما تم ضبط صاحب الشقة، والتحفظ على السلاح النارى.

وانتقل خبراء الأدلة الجنائية لإجراء معاينة للشقة التى شهدت الواقعة، وجمع الأدلة والبصمات، تمهيدا لتقديم تقرير للنيابة العامة، كما أمرت النيابة بتشريح الجثة والتصريح بدفنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة تفيد اختباء 4 أشقاء أحدهم صادر ضده قرار ضبط وإحضار فى قضية قتل داخل شقة بمنطقة الطالبية، كما أن أشقائه متهمين بمقاومة السلطات.

وعلى الفور تحركت قوة أمنية برئاسة الرائد مصطفى عبد الله رئيس مباحث الطالبية، إلى الشقة محل اختباء المتهمين، وفور محاصرة المتهمين، بادر أحدهم بإطلاق الأعيرة النارية، حيث تبادل رجال المباحث إطلاق الرصاص معه، مما أسفر عن مقتله.

وحاصر رجال المباحث المتهمين، وألقوا القبض على 3 من أشقاء القتيل، بتهمة مقاومة السلطات، وضبط السلاح النارى المستخدم فى الواقعة، كما تم ضبط صاحب الشقة، من عائلة المتهمين، لاتهامه بمساعدتهم على الإختباء، وحرر العميد طارق صلاح مأمور قسم شرطة الطالبية محضرا بالواقعة، وحرز السلاح المضبوط،  وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.


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