video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 16 نوفمبر 2018 08:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أمن الإسكندرية: لن نسمح بدخول مباراة مصر وتونس لغير حاملى الدعوات والتذاكر

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 07:29 ص
أمن الإسكندرية: لن نسمح بدخول مباراة مصر وتونس لغير حاملى الدعوات والتذاكر توافد الجماهير- أرشيفية
كتبت: دينا الحسيني
إضافة تعليق

أكدت أجهزة الأمن بالإسكندرية، أنه لن يتم السماح لأى شخص دخول ستاد برج العرب لحضور مبارة منتخب مصر مع نظيره التونسى، لغير حاملى الدعوات و التذاكر المصرح لهم لحضور المباراة، وذلك وفقاً للكشوف الواردة من اتحاد الكره المصرى .

وعززت مديرية أمن الإسكندرية، خدماتها منذ الصباح فى محيط الاستاد، وتم نشر الأقوال الأمنية المتحركة و المكونة من مجموعات الأمن المركزى والبحث الجنائى، للتدخل الفورى والسريع فى حالة حدوث ما يهدد الأمن.

وقامت الاجهزة الامنية، بتكثيف الخدمات  على كافة الطرق المؤدية إلى الاستاد، و نشر عدة نقاط أمنية من إدارة المرور و إدارة تأمين الطرق بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى.

كما تابع اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية حملات شرطة المرافق للتأكد من رفع كافة الإشغالات بمحيط الاستاد، لمنع أى شخص من إشغال الطريق العام ورفع المركبات المتروكة.

فيما قامت إدارة البحث الجنائى بفحص المترددين على محيط الاستاد، ومنع وصول أى شخص غير مصرح له بدخول المباراة إلى الاستاد عدا حاملى التذاكر، وقامت إدارة الحماية المدنية بنشر عناصرها على جميع مداخل الاستاد والاستعانة ببوابات كشف المعادن للتعقيم الجيد للاستاد من الداخل و محيطه الخارجى .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ننشر استعدادات مديرية أمن الإسكندرية لتأمين مباراة مصر وتونس غدا

سفير مصر بتونس يوجه رسالة للجماهير قبل لقاء المنتخبين

وزير الشباب والرياضة يحضر مباراة مصر وتونس

مباراة مصر وتونس

مصر وتوس

استاد برج العرب

جماهير

المنتخب

لقاء المنتخب

امن الاسكندرية

اخبار الحوادث

اخبار مصر

اخبار الداخلية

اخبار الحوادث اليوم

تشجيع المنتخب




لا تفوتك
غلق جزئى لكوبرى الجلاء فى الاتجاهين اليوم وحتى الأحد

غلق جزئى لكوبرى الجلاء فى الاتجاهين اليوم وحتى الأحد

السلطات السعودية تحقق مع "مختل عقليا" بعد قتله صيدلى مصرى بـ"جازان"

السلطات السعودية تحقق مع "مختل عقليا" بعد قتله صيدلى مصرى بـ"جازان"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

اليوم.. قطع المياه عن مناطق بالعجوزة وإمبابة لمدة 5 ساعات

اليوم.. قطع المياه عن مناطق بالعجوزة وإمبابة لمدة 5 ساعات

حسام غالي يستقيل من عمله في الأهلي.. وفضل يعتذر عن الاستمرار

حسام غالي يستقيل من عمله في الأهلي.. وفضل يعتذر عن الاستمرار

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة