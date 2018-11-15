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6 سيارات إطفاء تسيطر على حريق فى مصنع بلاستيك بشبرا الخيمة

الخميس، 15 نوفمبر 2018 09:08 م
6 سيارات إطفاء تسيطر على حريق فى مصنع بلاستيك بشبرا الخيمة حريق _ أرشيفية
كتب - نيفين طه
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية علي حريق شب بمصنع بلاستيك بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق. 

 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية اخطارا بنشوب حريق بمصنع بلاستيك بشارع الوحدة العربية بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة وتم  الدفع ب6 سيارات اطفاء وسيارة اسعاف وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة. 
 
وانتقل اللواء ايمن لؤى مساعد مدير الامن لمنطقه جنوب القليوبية والعميد احمد صبيح وكيل مرور القليوبية وتم ازالة اثار الحريق وعودة الحركة المرورية لطبيعتها.
 
 

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