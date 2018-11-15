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وكيل إسكان المنوفية يتفقد عمارات الإسكان الاقتصادى بالباجور

الخميس، 15 نوفمبر 2018 05:28 م
وكيل إسكان المنوفية يتفقد عمارات الإسكان الاقتصادى بالباجور جانب من الجولة
المنوفية – محمود شاكر
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أجرى اللواء مهندس محمد محمد سليمان وكيل وزارة الإسكان بالمنوفية، اليوم، جولة تفقدية بالمرور على 28 وحدة إسكان اقتصادى بناحية جروان بمركز الباجور بقيمة تعاقدية 3 ملايين و 755 ألف جنيه، وذلك بحضور المهندس عبد الحميد عطية مدير إدارة التنفيذ بالمديرية ومهندسى الموقع وتم الانتهاء من الهيكل الخرسانى للمبنى وجارى أعمال التشطيبات النهائية.

وشدد وكيل وزارة الإسكان على مقاول العملية بسرعة انهاء الأعمال وتلافى كافة الملاحظات وتسليمها فى المواعيد المحددة، وأعطى الشركة المنفذة مدة خمسة عشر يوما من تاريخه لانتهاء من جميع الأعمال وتسليمها، حرصا على توفير الوحدات السكنية للمواطنين، مشددا على حرصه الشديد على تنفيذ المشروعات التى تخدم الصالح العام وتهدف إلى تحقيق التنمية والتقدم .

وفى نفس السياق تفقد وكيل وزارة الإسكان عملية إنشاء مبنى مديرية التموين بشبين الكوم، بقيمة تعاقدية 6 ملايين و690 ألف جنيه وذلك لمتابعة سير العمل بالمشروع والوقوف على حل جميع المعوقات التى تعوق سير العمل، وذلك بحضور عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والمهندس عبد الحميد عطية وكيل المديرية والمهندس تامر بكرى المهندس المشرف والمهندس أكرم اسكندر حبشى وذلك لمتابعة سير العمل بالمشروع.

وأوضح سليمان فى بيان أنه تم الانتهاء من أعمال المبانى للمبنى كاملا وجارى أعمال التشطيبات النهائية وجارى الانتهاء من أعمال الكهرباء والمصاعد، مؤكدا على مقاول العملية بسرعة نهو الأعمال وتلافى كافة الملاحظات والانتهاء منها فى المواعيد المحددة مع الإلتزام بالبرنامج الزمنى.

 

 

 


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