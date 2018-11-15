وصول البابا تواضروس كنيسة مارجرجس بالإسكندرية للاحتفال باليوبيل الذهبى

الاسكندرية جاكلين منير

وصل منذ قليل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية، كنيسة مارجرجس بالإسكندرية للاحتفال بمناسبة مرور 50 عاما على تدشين الكنيسة.



وقام البابا تواضروس يرافقة عدد من الآباء الأساقفة و الوكيل البابوى بالاسكندرية بتفقد معرض لللصور حول تاريخ الكنيسة، كما زار مزار المتنح القمص بيشوى كامل و ترأس البابا تواضروس الثانى صلاة العشية بالكنيسة وسط حضور عدد كبير من الآباء الكهنة و الاساقفة، و تضمن الحفل عدد من الفقرات الاحتفالية و ترانيم.





وكان في استقباله اللواء محمد الشريف مدير امن الاسكندرية وعدد من قيادات المحافظة وايضا الانبا بافلي الأسقف العام لكنائس المنتزة ومسئول خدمة الشباب بالإسكندرية والانبا ايلاريون الأسقف العام لكنائس غرب الإسكندرية

