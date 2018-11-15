وزير المالية يصدر قرارا بإنشاء وحدة جديدة للشفافية والتواصل المجتمعى

كتب - أحمد يعقوب

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية قرارا بإنشاء وحدة جديدة " وحدة الشفافية و التواصل المجتمعى" برئاسة سارة عيد، نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية بالوزارة.

وجاء بقرار "معيط" رقم 574 لسنة 2018 " أن الوحدة الجديدة تتبع الوزير مباشرة و يشرف عليها فنيا و إداريا أحمد كجوك، نائب الوزير لشئون السياسات المالية الكلية، إذ تتولى الوحدة الوليدة تحقيق أهدافها علي المدى القصير والطويل والمتوسط وتقديم الدور التوعية للمواطنين.

وطالب قرار "معيط" الجهات التنفيذية بالوزارة باعتماد تلك التعليمات وتقديم الدعم والبيانات المطلوبة للوحدة للقيام بدورها المنوط به.