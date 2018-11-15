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وزير الاستثمار التونسى: الحكومة تعمل على تحقيق انتعاش اقتصادى

الخميس، 15 نوفمبر 2018 09:51 م
وزير الاستثمار التونسى: الحكومة تعمل على تحقيق انتعاش اقتصادى مؤتمر الأعمال التونسى - أرشيفية
رسالة تونس أسماء أمين
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قال زياد العذارى، وزير الاستثمار التونسى، أنّ تونس توفر العديد من الامتيازات لشركائها بفضل موقعها الجغرافى والاستراتيجى فى المنطقة، واعتبارا للتحسن الملحوظ لمناخ الاستثمار خاصة على مستوى الاستقرار الأمنى الذى يعتبر المؤشر الرئيسى لضمان الاستقرار وعلى مستوى الحوافز والامتيازات التى يوفرها قانون الاستثمار الجديد.

وأوضح وزير الاستثمار خلال مؤتمر صحفى على هامش Futurallia الذى يعقد فى تونس بدورته الثانية والعشرون، وجود العديد من المشاريع الكبرى التى ستنطلق فى السنة المقبلة بهدف خلق فرص جديدة للاستثمار وتوفير فرص عمل.

وأكد الوزير التونسى أن الحكومة ستعمل على تحقيق إنعاش الاقتصاد الوطنى وإعادة النمو والاستثمار وإعادة التوازن إلى المؤشرات الاقتصادية والتنموية الكبرى خلال 2019 موضحا أنها أهداف ترتكز على القطاعات المنتجة كالصناعات الاستراتيجية والزراعة، والسياحة ومواصلة دعم مقومات الاستثمار وتطوير البنية التحتية والبيئية.

رئيس بنشمارك الدولية للطاقة نفاوض الحكومة التونسية على مشروع محطة كهرباء

من جانبه قال أحمد محمد بهجت، رئيس شركة بنشمارك الدولية للطاقة ان شركته ستعود للعمل فى السوق التونسى مرة أخرى بعد توقف مؤقت منذ قيام الثورة من خلال إنشاء مشروع محطة كهرباء ،مؤكدا ان دولة تونس لديها توجهات واضحة فى المشروعات البنية التحتية ومحطات الكهرباء ومحطات تحلية المياه.

وأكد انه سيتم التفاوض مع الحكومة التونسية على مشروع محطة كهرباء لافتا الى ان خفض الضرائب على الأرباح من 29% الى  13% والذى سيقرها البرلمان خلال الفترة القادمة ستساهم فى تشجيع وزيادة الاستثمارات نظرا لارتفاع عوائد الاستثمار.

 


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