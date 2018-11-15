وزير الأوقاف: توزيع شنط السلع الأساسية على الفقراء من خلال المساجد

كتب مدحت وهبة

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف أنه سيتم توزيع شنط السلع الأساسية على الأسر الأولى بالرعاية بمناسبة المولد النبوى ،من خلال المساجد وبالتنسيق مع وزارة التضامن والمحافظين ورؤساء للأحياء حتى تصل هذه السلع للأسر الأشد احتياجا ﻭأنه رغم الاتفاق مع وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية على توفير 150 طن أرز و100 سكر كمرحلة أولى إلا أن هذه الكميات قابلة للزيادة كما حدث فى لحوم الإضاحى حيث سبق وتم الاتفاق فى على توفير 100 طن حتى وصلتالى 678 طن لحوم وان كمية من هذه اللحوم وتبلغ 3 طن سيتم توزيعها يوم السبت المقبل.



جاء ذلك خلال توقيع برتوكول تعاون بين وزارتى التموين والأوقاف لتوفير السلع الغذائية الاساسية للأسر الأولى بالرعاية، بمناسبة المولد النبوى الشريف بحضور الدكتورالدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء أحمد حسانين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية.