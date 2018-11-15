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وزير الأوقاف: افتتاح تأهيل القرى المتضررة من حادث الروضة الشهر الجارى

الخميس، 15 نوفمبر 2018 01:23 م
وزير الأوقاف: افتتاح تأهيل القرى المتضررة من حادث الروضة الشهر الجارى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب مدحت وهبة تصوير أحمد معروف
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أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف أنه تم تخصيص 16 مليون و300 ألف جنيه لدعم إعادة القرى التى تأثرت من حادث الروضة فى شمال سيناء وسيتم افتتاح هذه القرى بعد تأهيلها خلال الشهر الجارى.

وأضاف الوزير أنه قبل 4 سنوات كان يتم توزيع ريع الوقف بمبلغ 30 مليون حنيه حتى وصل حاليا إلى 400 مليون جنيه منهم 100 مليون جنيه لدعم مشروع سكن كريم بالتعاون مع وزارة التضامن ووزراة الإسكان، كما يتم توزيع بطاطين على الأسر الأولى بالرعاية.

جاء ذلك خلال توقيع برتوكول تعاون بين وزارتى التموين والأوقاف لتوفير السلع الغذائية الأساسية للأسر الأولى بالرعاية بمناسبة المولد النبوى الشريف بحضور الدكتورالدكتور على  المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلبة واللواء احمد حسانين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية.


 


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القرى المتضررة من حادث الروضة




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