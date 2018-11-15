وزيرة البيئة تناقش مكافحة تلوث المسطحات المائية مع نظرائها فى بريطانيا وأستونيا

كتبت آية دعبس

اجتمعت صباح اليوم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع تريزا كوفى وزير البيئة والأغذية والتنمية الريفية بالمملكة المتحدة لتوحيد الرؤى المشتركة وبحث سبل التعاون فى مجالات العمل البيئى، بحضور الوفد المرافق لها ونائب مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والتنمية المستدامة.

اتفق الطرفان خلال الاجتماع على تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، خاصة فى مجالات حماية التنوع البيولوجى وخطة ما بعد 2030 الخاصة بالتصدى لخسائر التنوع البيولوجى وحمايته بالإضافة إلى مناقشة مكافحة تلوث المسطحات المائية والمحيطات ودعم مصر فى جهودها فى الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة كذلك مبادرة الحد من إستخدام البلاستيك علاوة على إستخدام مواقع التواصل الاجتماعى فى التوعية بمخاطر استنزاف الموارد الطبيعية وأهمية التنوع البيولوجى.

ومن ناحية أخرى، عقدت فؤاد لقاء مع وزير البيئة الاستونى سيم كيشر لبحث اوجة التعاون بين الطرفان فى المجالات البيئية

جدير بالذكر أن مصر تستضيف مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي فى الفترة من 17 إلى 29 نوفمبر ويسبق المؤتمر حاليا العديد من الفعاليات لتوحيد الرؤى و العمل على تحقيق تأيد عالمى لمبادرة مصر لدمج إتفاقيات التصحر و التغيرات المناخية والتنوع البيولوجى.