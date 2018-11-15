video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 15 نوفمبر 2018 12:06 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة البيئة تناقش مكافحة تلوث المسطحات المائية مع نظرائها فى بريطانيا وأستونيا

الخميس، 15 نوفمبر 2018 11:10 ص
وزيرة البيئة تناقش مكافحة تلوث المسطحات المائية مع نظرائها فى بريطانيا وأستونيا الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع تريزا كوفى وزير البيئة والأغذية بالمملكة المتحدة
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق
اجتمعت صباح اليوم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع تريزا كوفى وزير البيئة والأغذية والتنمية الريفية بالمملكة المتحدة لتوحيد الرؤى المشتركة وبحث سبل التعاون فى مجالات العمل البيئى، بحضور الوفد المرافق لها ونائب مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والتنمية المستدامة.
 
اتفق الطرفان خلال الاجتماع على تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، خاصة فى مجالات حماية التنوع البيولوجى وخطة ما بعد 2030 الخاصة بالتصدى لخسائر التنوع البيولوجى وحمايته بالإضافة إلى مناقشة مكافحة تلوث المسطحات المائية والمحيطات ودعم مصر فى جهودها فى الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة كذلك مبادرة الحد من إستخدام البلاستيك علاوة على إستخدام مواقع التواصل الاجتماعى  فى التوعية بمخاطر استنزاف الموارد الطبيعية وأهمية التنوع البيولوجى.
 
ومن ناحية أخرى، عقدت فؤاد لقاء مع وزير البيئة الاستونى سيم كيشر لبحث اوجة التعاون بين الطرفان فى المجالات البيئية 
 
جدير بالذكر أن مصر تستضيف مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي فى الفترة من 17 إلى 29 نوفمبر ويسبق المؤتمر حاليا العديد من الفعاليات لتوحيد الرؤى و العمل على تحقيق تأيد عالمى لمبادرة  مصر لدمج إتفاقيات التصحر و التغيرات المناخية والتنوع البيولوجى.
 
IMG-20181115-WA0005
 

 

IMG-20181115-WA0008
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرة البيئة: الدمج بين التنوع البيولوجى والتصحر وتغير المناخ ضرورة

وزيرة البيئة توجه الشكر للرئيس السيسى على اهتمامه بقضايا البيئة

خلال مؤتمر التنوع البيولوجى.. وزراء البيئة فى 54 دولة إفريقية: تدهور الأراضى يؤثر على 485 مليون شخص بالقارة بتكلفة سنوية 9.3 مليار دولار.. ويدعمون الاقتراح المصرى لإطلاق مبادرة عالمية لمواجهة التغير المناخى

وزيرة البيئة

البيئة

التنوع البيولوجى




لا تفوتك
"نفاق الإخوان".. قيادات الجماعة بإسطنبول تصمت على اعتقال منتقبة هاجمت "أتاتورك"

"نفاق الإخوان".. قيادات الجماعة بإسطنبول تصمت على اعتقال منتقبة هاجمت "أتاتورك"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

التموين: إضافة 9 ملايين مولود جديد على منظومة الدعم

التموين: إضافة 9 ملايين مولود جديد على منظومة الدعم

سراج النعمانى: "مش عايز حد يعزيني والكل يباركلى.. الشهيد ساطع عريس في الجنة"

سراج النعمانى: "مش عايز حد يعزيني والكل يباركلى.. الشهيد ساطع عريس في الجنة"

الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة الوصل فى الإمارات بالبطولة العربية

الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة الوصل فى الإمارات بالبطولة العربية

إنفوجراف..الحكومة تعلن كيف انخفض الدين العام لـ98% من الناتج المحلى بيونيو 2018

إنفوجراف..الحكومة تعلن كيف انخفض الدين العام لـ98% من الناتج المحلى بيونيو 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة