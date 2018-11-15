وزيرة البيئة تلتقط صورا تذكارية مع شباب مؤتمر التنوع البيولوجى

التقطت منذ قليل، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، صورة تذكارية مع الشباب الناس المشاركين في تنظيم فعاليات مؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي، المنعقد في مدينة شرم الشيخ،والذى المقرر له أن يستمر حتى 29 نوفمبر الجارى.

وشارك بالصورة عدد من ممثلى الأمم المتحدة.