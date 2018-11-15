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وزيرة البيئة تلتقط صورا تذكارية مع شباب مؤتمر التنوع البيولوجى

الخميس، 15 نوفمبر 2018 02:39 م
وزيرة البيئة تلتقط صورا تذكارية مع شباب مؤتمر التنوع البيولوجى وزيرة البيئة تلتقط صورا تذكارية مع شباب مؤتمر التنوع البيولوجى
كتبت آية دعبس
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التقطت منذ قليل، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، صورة تذكارية مع الشباب الناس المشاركين في تنظيم فعاليات مؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي، المنعقد في مدينة شرم الشيخ،والذى المقرر له أن يستمر حتى 29 نوفمبر الجارى.
 
وشارك بالصورة عدد من ممثلى الأمم المتحدة.
 
ويعد مؤتمر التنوع البيولوجي الذي ترأسه مصر كأول دولة عربية وأفريقية من أكبر مؤتمرات الأمم المتحدة، ويشارك فيه وزراء الإسكان والصحة والبترول والصناعة من مختلف دول العالم، لمناقشة القواعد اللازمة لصون التنوع البيولوجي واتباع القواعد والمعايير العالمية عند استخراج المعادن والبترول من باطن الأرض أو من البحار والمحيطات، وكذلك البنية التحتية وعند استخدام النباتات في العقاقير الطبية أو عند إقامة أي مصنع في مناطق ذات حساسية بيئية وتأثيرات ذلك على صحة الإنسان.
 
 
 
وزيرة البيئة تلتقط صورا تذكارية مع شباب مؤتمر التنوع البيولوجى (1)
وزيرة البيئة تلتقط صورا تذكارية مع شباب مؤتمر التنوع البيولوجى (1)

وزيرة البيئة تلتقط صورا تذكارية مع شباب مؤتمر التنوع البيولوجى (2)
وزيرة البيئة تلتقط صورا تذكارية مع شباب مؤتمر التنوع البيولوجى (2)

وزيرة البيئة تلتقط صورا تذكارية مع شباب مؤتمر التنوع البيولوجى (3)
وزيرة البيئة تلتقط صورا تذكارية مع شباب مؤتمر التنوع البيولوجى (3)

وزيرة البيئة تلتقط صورا تذكارية مع شباب مؤتمر التنوع البيولوجى (4)
وزيرة البيئة تلتقط صورا تذكارية مع شباب مؤتمر التنوع البيولوجى (4)

 


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