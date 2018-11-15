نتنياهو يتولى منصب وزير الدفاع بشكل مؤقت عقب استقالة "ليبرمان"

كتب- هاشم الفخرانى

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو تسلم رسمياً حقيبة وزارة الدفاع اليوم الخميس عقب استقالة افيجدور ليبرمان أمس الأربعاء.

وقالت الصحيفة إن "نتنياهو" تسلم الحقيبة بشكل مؤقت ليبدأ مشاورات مع الاحزاب المشاركة فى الائتلاف الحكومى لإسناد الوزارة لأحد من رؤساء الأحزاب، فيما ترجح مصادر دبلوماسية قريبة من "نتنياهو" اسناد الوزارة لرئيس حزب اسرائيل بيتنا "نفتالى بنيت" الذى طالب بأحقية حزبه الذى يمتلك 8 مقاعد بالكنيست بشغل هذا المنصب المهم فى إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة أن "ليبرمان" لم يعط موقفاً رسمياً بشأن أنسحاب حزبه من الائتلاف الحكومى بزعامة بنيامين نتنياهو.

ويشغل حزب إسرائيل بيتنا 5 مقاعد فقط فى الكنيست الإسرائيلى البالغ عدد أعضائه 120 مقعدا فيما يستحوذ حزب الليكود على 30 مقعدا.