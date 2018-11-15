نائب رئيس اتحاد جامعة القاهرة: استبيان لآراء الطلاب وبرنامج لاكتشاف موهوبين

قالت هند عبد الغفار، نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، إن خطة الاتحاد الجديد ستبدأ بإعداد استبيان لبحث شكوى الطلاب ومشاكلهم وآرائهم المختلفة.

وأضافت عبد الغفار، فى تصريحات صحفية اليوم، أنه سيتم إعداد خطة برامج للكليات، للنهوض بأوضاع الطلاب كل حدة، لافتة أنه سيتم عقد اجتماع مع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة ورعاية الشباب، لبحث الخطط المستقبلية والتعاون معا لحل مشاكل جميع الطلاب.

وأشارت عبد الغفار، إلى أنها ستهتم بالجانب الفنى واكتشاف المواهب، وسيتم تقديم برنامج لاكتشاف الموهوبين من الطلاب، وعقد مسابقة على نطاق الكليات لاكتشاف المواهب من الغناء والتمثيل والمسرح وتدريبهم مع توفير الآلات اللازمة لهم.