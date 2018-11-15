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نائب الرئيس الأمريكى يرجح اجتماع ترامب بزعيم كوريا الشمالية العام القادم

الخميس، 15 نوفمبر 2018 07:21 ص
نائب الرئيس الأمريكى يرجح اجتماع ترامب بزعيم كوريا الشمالية العام القادم نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس
رويترز
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قال نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس اليوم الخميس إن من المرجح أن يجتمع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون فى العام القادم.

وأضاف بنس أن ترامب لن يكرر الأخطاء السابقة ويسمح بعدم الالتزام بالتعهدات بإنهاء برامج بيونجيانج للأسلحة.

وتخوض الولايات المتحدة وكوريا الشمالية محادثات بشأن الموعد الذى سيلتقى فيه زعيما البلدين للمرة الثانية. وكانا اجتمعا للمرة الأولى فى سنغافورة فى يونيو حزيران لوضع الأسس لإنهاء الأزمة النووية بين الغريمتين.

وقالت مؤسسة بحثية أمريكية يوم الاثنين إنها رصدت 13 على الأقل مما يقدر بعشرين قاعدة صاروخية غير معلنة داخل كوريا الشمالية وهو ما يسلط الضوء على التحدى الذى يواجه المفاوضين الأمريكيين الذين يأملون فى إقناع كيم بالتخلى عن برامجه التسلحية.


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