مقتل 7 من قوات حفظ السلام فى اشتباكات بشرق الكونغو الديمقراطية

رويترز

قالت الأمم المتحدة ومصادر دبلوماسية اليوم الخميس إن سبعة على الأقل من قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية قتلوا فى اشتباكات مع مسلحين قرب مدينة بنى فى شرق الكونغو الديمقراطية وهى منطقة تقع فى قلب أسوأ انتشار لفيروس الإيبولا فى البلاد.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين فى نيويورك "زملاؤنا فى قوات حفظ السلام أبلغونا أن ستة من قوات حفظ السلام من مالاوى وواحدا من تنزانيا فى البعثة التابعة للأمم المتحدة فى جمهورية الكونغو الديمقراطية... قتلوا أمس فى منطقة بني".

كانت قوات الدفاع فى مالاوى قد قالت فى وقت سابق إن أربعة من جنودها فى قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فى جمهورية الكونغو الديمقراطية قتلوا بعد أن تعرضوا لهجوم من متمردين.