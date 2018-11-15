مقتل 3 عناصر من البيشمركة فى قصف تركى بشمال العراق

بغداد (أ ش أ)

لقى 3 عناصر من قوات البيشمركة الكردية بالعراق مصرعهم جراء قصف تركى استهدف محافظة دهوك شمالى البلاد.

وذكرت مصادر محلية لقناة الإخبارية العراقية أن طائرات تركية قصفت قرية اردنا فى قضاء العمادية بمحافظة دهوك، وأن القصف أسفر عن مقتل 3 أشخاص ضمن قوات البيشمركة.

يذكر أن طائرات تركية قصفت أمس الأربعاء عددًا من القرى بناحية سيدكان التابعة لقضاء سوران فى محافظة أربيل بإقليم كردستان، وقال مدير ناحية سيدكان إحسان جلبى "إن القصف التركى لعدد من قرى الناحية استمر حوالى 45 دقيقة، مضيفًا أنه لم يسفر عن أى خسائر بشرية، وأنه جاء ردًا على هجوم شنه مسلحو حزب العمال الكردستانى على قاعدة عسكرية تركية.

وتقصف الطائرات التركية المناطق الحدودية والجبلية فى إقليم كردستان من وقت لآخر بذريعة وجود قواعد لحزب العمال الكردستانى فيها وهو الحزب الذى تعتبره السلطات التركية منظمة انفصالية.