video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 15 نوفمبر 2018 10:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل 3 عناصر من البيشمركة فى قصف تركى بشمال العراق

الخميس، 15 نوفمبر 2018 10:00 ص
مقتل 3 عناصر من البيشمركة فى قصف تركى بشمال العراق الطيران الحربى التركى ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق

لقى 3 عناصر من قوات البيشمركة الكردية بالعراق مصرعهم جراء قصف تركى استهدف محافظة دهوك شمالى البلاد.

وذكرت مصادر محلية لقناة الإخبارية العراقية أن طائرات تركية قصفت قرية اردنا فى قضاء العمادية بمحافظة دهوك، وأن القصف أسفر عن مقتل 3 أشخاص ضمن قوات البيشمركة.

يذكر أن طائرات تركية قصفت أمس الأربعاء عددًا من القرى بناحية سيدكان التابعة لقضاء سوران فى محافظة أربيل بإقليم كردستان، وقال مدير ناحية سيدكان إحسان جلبى "إن القصف التركى لعدد من قرى الناحية استمر حوالى 45 دقيقة، مضيفًا أنه لم يسفر عن أى خسائر بشرية، وأنه جاء ردًا على هجوم شنه مسلحو حزب العمال الكردستانى على قاعدة عسكرية تركية.

وتقصف الطائرات التركية المناطق الحدودية والجبلية فى إقليم كردستان من وقت لآخر بذريعة وجود قواعد لحزب العمال الكردستانى فيها وهو الحزب الذى تعتبره السلطات التركية منظمة انفصالية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مسئول عسكرى عراقى: لا يوجد اتفاق لإعادة انتشار البشمركة فى كركوك

الجيش العراقى يؤكد ضرورة انسحاب قوات البشمركة إلى حدود عام 2003

العراق

البيشمركه

قصف تركى شمال العراق

الطيران الحربى التركى

الاكراد




لا تفوتك
"نفاق الإخوان".. قيادات الجماعة بإسطنبول تصمت على اعتقال منتقبة هاجمت "أتاتورك"

"نفاق الإخوان".. قيادات الجماعة بإسطنبول تصمت على اعتقال منتقبة هاجمت "أتاتورك"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

التموين: إضافة 9 ملايين مولود جديد على منظومة الدعم

التموين: إضافة 9 ملايين مولود جديد على منظومة الدعم

سراج النعمانى: "مش عايز حد يعزيني والكل يباركلى.. الشهيد ساطع عريس في الجنة"

سراج النعمانى: "مش عايز حد يعزيني والكل يباركلى.. الشهيد ساطع عريس في الجنة"

الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة الوصل فى الإمارات بالبطولة العربية

الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة الوصل فى الإمارات بالبطولة العربية

إنفوجراف..الحكومة تعلن كيف انخفض الدين العام لـ98% من الناتج المحلى بيونيو 2018

إنفوجراف..الحكومة تعلن كيف انخفض الدين العام لـ98% من الناتج المحلى بيونيو 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة