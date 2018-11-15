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مصر تنضم إلى مبادئ كيجالى لحماية المدنيين فى عمليات حفظ السلام

الخميس، 15 نوفمبر 2018 04:33 م
مصر تنضم إلى مبادئ كيجالى لحماية المدنيين فى عمليات حفظ السلام وزير الخارجية سامح شكرى
كتب : أحمد جمعة
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أعلنت وزارة الخارجية اليوم، الخميس، انضمام مصر إلى وثيقة مبادئ كيجالى لحماية المدنيين فى عمليات حفظ السلام، وذلك انطلاقاً من إيمان مصر بالدور الريادى الذى تقوم به عمليات حفظ السلام الأممية فى تحقيق السلم والأمن والاستقرار، والتزاماتها تجاه قارتها الأفريقية حيث تتواجد أغلب عمليات حفظ السلام الأممية.

 

وتؤكد وثيقة مبادئ كيجالى على أهمية جاهزية وأداء قوات حفظ السلام فيما يتعلق بحماية الأبرياء والمدنيين، وهو ما يتماشى مع العقيدة المصرية والجهود التى تبذلها بالفعل وزارتا الدفاع والداخلية فى تجهيز وإعداد حفظة السلام المصريين على أعلى مستوى.

 

كما تعد عمليات حفظ السلام أحد أهم أدوات منظمة الأمم المتحدة فى صون السلم والأمن فى مناطق النزاعات، وبدأت مساهمة مصرفى تلك العمليات من خلال عملية الأمم المتحدة لحفظ السلام فى الكونغو عام 1960. ومنذ ذلك الحين، ساهمت القوات العسكرية والشرطية المصرية فى 38 بعثة لحفظ السلام فى حوالى 24 دولة فى أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا.

 

الجدير بالذكر أن مصر تحتل حالياً المركز السابع على مستوى العالم ضمن كبرى الدول المساهمة بقوات عسكرية وشرطية فى تلك العمليات، وتحتل المرتبة الثانية بين أكبر المساهمين فى العالم بالخبراء العسكريين، وثالث أكبر مساهم بقوات شرطية، والمساهم العاشر بقوات عسكرية، وتشارك مصر حالياً فى 6 بعثات لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة فى جمهورية الكونغو الديمقراطية ومالى وجمهورية أفريقيا الوسطى ودارفور وغيرها من بعثات حفظ السلام.

 

هذا ويأتى انضمام مصر إلى وثيقة مبادئ كيجالى لمواكبة التطور المفاهيمى والعملياتى فى عمليات حفظ السلام، حيث سبق وانضمت مصر إلى وثيقة إعلان الالتزامات المشتركة حول تطوير أداء عمليات حفظ السلام الصادرة عن الأمم المتحدة فى سبتمبر 2018، وهو ما يضمن ريادة مصر فى هذا المجال وتعزيز مساهماتها كعضو مؤسس للأمم المتحدة فى حفظ السلم والأمن الدوليين.

 


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