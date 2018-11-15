مصر تثمن إجراءات السعودية فى قضية خاشقجى وتؤكد ثقتها بسلطات التحقيق

تابعت وزارة الخارجية باهتمام بالغ ما أعلنته السلطات القضائية بالمملكة العربية السعودية اليوم الخميس من نتائج التحقيقات فى مقتل الصحفى السعودى جمال خاشقجى، والتى أبرزت جدية المملكة وشفافيتها فى إبراز الحقيقة.

وقالت وزارة الخارجية المصرية فى بيان صحفى، مساء اليوم، الخميس، إن مصر تثمن الإجراءات التى تتخذها المملكة العربية السعودية وأنها تأمل من جميع الأطراف المعنية الالتزام بالمسار الحالى للقضية بعيداً عن التسييس والمزايدات.

وأكدت مصر مرة آخرى كامل ثقتها فى سلطات التحقيق السعودية وما قامت به من تحقيقات تمت فى إطار من النزاهة والمصداقية.