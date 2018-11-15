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مصرع متهم فى قضية قتل خلال تبادل إطلاق الرصاص مع قوة أمنية بالطالبية

الخميس، 15 نوفمبر 2018 01:30 م
مصرع متهم فى قضية قتل خلال تبادل إطلاق الرصاص مع قوة أمنية بالطالبية جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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لقى عاطل مصرعه خلال تبادل لإطلاق النار مع قوة أمنية بالطالبية، وتبين أن المتهم مطلوب القبض عليه لاتهامه فى قضية قتل، وتم ضبط 3 من شركائه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لرجال المباحث تفيد اختباء 4 متهمين متورطين فى قضية قتل، بإحدى محافظات الصعيد بشقة بمنطقة الطالبية، وخلال ضبطهم أطلق أحدهم الأعيرة النارية تجاه رجال المباحث، حيث تم مبادلته إطلاق الرصاص مما أسفر عن مقتله، وتم ضبط شركائه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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جريمة قتل

الطالبية

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