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مدير تعليم الإسماعيلية: نسعى لتطوير الوسائل التكنولوجية لخدمة العملية التعليمية

الخميس، 15 نوفمبر 2018 06:44 م
مدير تعليم الإسماعيلية: نسعى لتطوير الوسائل التكنولوجية لخدمة العملية التعليمية جنب من اللقاء
الإسماعيلية – جمال حراجى- السيد فلاح
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قال الدكتور خالد خلف قبيصي مديرمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، أننا نسعى إلى تطوير الوسائل التكنولوجية لخدمة العملية التعليمية جاء ذلك خلال إستقبالة وفد مؤسسة مصرالخيراليوم الخميس بديوان عام المديرية في إطار سياسة التواصل التى تنتهجها المديرية مع مؤسسات المجتمع المدني، وتوقيع بروتوكول بين المؤسسة، ووزارة التربية والتعليم، لوضع برامج لتطوير أداء المعلمين في التعامل مع الوسائل التكنولوجية الحديثه إلي جانب محورين أساسيين وهما إحتياجات المعلمين والتدريب علي الأجهزة الحديثه فور وصولها.

وأشارمديرمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، خلال اللقاء إلى أنه قرر تشكيل لجنة من مركز التطويرالتكنولوجي بالمديرية والإدارة الي جانب المشاركة المجتمعية وممثل المؤسسة تقوم بتحليل البيئة التكنولوجية للمدارس المدرجة في خطة التطويرلتقديم أفضل النتائج، مؤكدا انه جاهز لتطبيق البرامج الحديثه فور الانتهاء منها.

 وتابع قبيصى أتمني أن يكون هناك تطوير ملموس علي أرض الواقع وينفذ من خلال الخبرات المتاحة لدي مركز التطوير التكنولوجي إلي جانب إمكانية الاستعانة بخبرات أخري في حالة الحاجة إليها.

وأختتم مديرالتعليم بالإسماعيلية أن هناك سعي الي دمج التكنولوجيا لخدمة العملية التعليمية بالاضافه الي التنمية المهنية لكل العاملين لتحقيق أهداف الوزارة لتحقيق التطويرالتكنولوجي وبهدف رفع الكفاءة التكنولوجية للأجهزة

من جانبه قال أيمن بدرمسئول المؤسسة، أننا نسعي الي تجهيز المدارس التى وقع عليها الإختيار في المرحلة السابقه، وهي مدرسة الإمام مالك، ومدرسة المنايف الغربية بإدارة أبوصوير التعليمية بأحدث الأجهزة التعليمية، بحيث يوجد في كل فصل ومعمل سمارت بورت، وأجهزة كمبيوتر الي جانب توفيرخط إنترنت ورفع الكفاءة التكنولوجية.

 

 


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