محافظ الغربية يأمر بتوفير7 فرص عمل وصرف معاش فى لقاءه بالمواطنين

الغربية - مصطفى عادل

أكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية أنه من أهم أولوياته الإلتقاء بالمواطنين للتعرف على مشاكلهم وتقديم الحلول الفورية لها .

جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيرى الاسبوعى الذى يحرص على عقده بصفه دورية بقاعة الإجتماعات الكبرى بالديوان العام، إيماناً منه بأهمية رعاية مصالح المواطنين وتلبية طلباتهم وحل مشكلاتهم وخاصة البسطاء ومحدودى الدخل تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وفى بداية اللقاء وجه محافظ الغربية القيادات التنفيذية على مستوى المحافظة بحسن إستقبال المواطنين والإستماع إلى مشاكلهم وإيجاد الحلول المناسبة والفورية لها.

ووجه محافظ الغربية وكيل وزارة القوى العاملة بتوفير7 فرص عمل بالقطاع الخاص للمواطنين الذين تقدموا بتوفير فرص عمل.

كما وجه محافظ الغربية وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالسير فى إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لـ4 حالات تقدموا خلال اللقاء وأيضاً صرف مساعدات مالية لـ 4 حالات إنسانية نظراً لظروفهم المعيشية، وتفعيل الدور المجتمعى ومراعاة الحالة الفعلية للمواطنين عند عمل الأبحاث الإجتماعية لبرنامج تكافل وكرامة.

كما وجه محافظ الغربية رئيس حى أول طنطا بتقنين أوضاع كشك لأحد المواطنين باللقاء نظراً لظروفه الإقتصادية حيث لديه إثنين من الأولاد معاقين ذهنياً.

وخلال اللقاء لاحظ محافظ الغربية وجود مشاكل وطلبات أخرى لدى المواطنين غير التى تقدموا بها فقام على الفور بالتوجيه نحو حلها ومنها سرعة إجراء عملية جراحية بالقرنية لإحدى السيدات فى اللقاء وتوفير العلاج لعدد من المتقدمين على نفقة الدولة وأيضاً التنسيق مع جمعية الأورمان لتوفير ماكينة خياطة للأحذية لمساعدة المواطن فى الكسب، كما وجه بعرض حالة أحد المواطنين على لجنة صندوق الإسكان بالمحافظة لتوفير شقه بالإيواء العاجل، وخلال اللقاء قام محافظ الغربية بتوزيع البطاطين على عدد من المواطنين بمناسبة حلول فصل الشتاء.

وفى السياق ذاته وجه محافظ الغربية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية بتشكيل لجنه مشتركة بين الشركة ومديرية الصحة لأخذ عينة من المياه من قرية دفره وتحليلها بناءً على شكوى أحد المواطنين من أهالى القرية و عرض مذكرة على الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتوضيح الموقف الفنى لإستخدام مواسير المياه المصنعة من مادة الأسبستوس.

كما وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة طنطا بتنفيذ قرار غلق إحدى ثلاجات الموز بنطاق المركز لكونها مقامة خارج الحيز العمرانى وبدون ترخيص وتضرر الأهالى منها.

وفى الإطار ذاته وجه محافظ الغربية بتشكيل لجنة من التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة لمراجعة ترخيص البناء لأحد المنازل المقرر إنشائها بمنطقة سبرباى لمخالفة شروط الترخيص وكذا دراسة شكوى أحد المواطنين بزفتى بشأن ورود شارع جدة على إستقامته فى تقابلة مع شارع بركة السبع بالمخطط الإستراتيجى لمدينة زفتى.

وخلال اللقاء وافق محافظ الغربية على عودة أحد العاملين بالوحدة المحلة بميت حبيش إلى الوحدة المحلية بالرجدية محل سكنه نظراً لظروفه الصحية.

كما وجه محافظ الغربية رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بإدراج رصف الوصلة من عزبة أبو شناف وحتى عزبة القسيس حوالى 900 متر ضمن الخطة و إزالة التعدى على الأرض الزراعية بالوحدة المحلية بقرية شبرا بابل.

وفى إطار متابعة محافظ الغربية لمشاكل المواطنين عبر وسائل التواصل الإجتماعى وكافة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة تم الإتصال بإحدى السيدات التى قامت بعرض شكواها فى إحدى الجرائد الرسمية بالأمس وتم حضورها اليوم لعرض شكواها فى لقاء المواطنين التى تتلخص فى حاجتها إلى فرصة عمل مناسبة نظراً لظروفها الصحية وعلى الفور تم توفير فرصة عمل لها فى مدينة طنطا كما وجه المحافظ بالسير فى إجراءات تقديم العلاج المناسب لها على نفقة الدولة.

وفى نهاية اللقاء وجه اللواء هشام السعيد محافظ الغربية مدير إدارة المتابعة بالديوان العام بالتواصل مع كافة المواطنين الذين تقدموا بشكواهم خلال اللقاء للتأكد من تنفيذ كافة التوجيهات الصادرة.