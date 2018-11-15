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محافظ الأقصر يلتقى قنصل فرنسا بالقاهرة لبحث التعاون المشترك

الخميس، 15 نوفمبر 2018 12:53 م
محافظ الأقصر يلتقى قنصل فرنسا بالقاهرة لبحث التعاون المشترك خلال الاجتماع
الأقصر - أحمد مرعى
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إلتقى محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، مع قنصل فرنسا العام بالقاهرة  فرانسوا بوجو، وذلك على هامش زيارته لمدينة الأقصر، لبحث أوجه وسبل التعاون المستقبلية بين الجانبين، وذلك بحضور القنصل الفخري الفرنسي بالأقصر ماري كريستين.
 
وأعرب قنصل فرنسا العام بالقاهرة، خلال اللقاء، عن سعادته بزيارة مدينة الأقصر، مؤكدا أن الفرنسيين لديهم علاقة خاصة مع وادي النيل والحضارة المصرية القديمة، مشيرا إلى أنه سيزور عدد من المناطق الأثرية في البرين الشرقي والغربي، كما سيلتقي مع أعضاء البعثات الأثرية الفرنسية والرعايا والمقيمين الفرنسيين في الأقصر.
 
ومن جانبه رحب محافظ الأقصر، بالقنصل العام الفرنسي، مؤكدا أن فرنسا دولة صديقة وداعمة لمصر، مشيرا إلى أن الأقصر ترحب بالسائحين الفرنسيين والسائحين من مختلف الجنسيات الأخرى لزيارة معالمها الأثرية والاستمتاع بمشاهدة آثار الحضارة المصرية القديمة.
 
 

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