محافظة القاهرة تنظم ندوة توعوية تمهيدًا لبدء حملة فيروس سى

تنظم محافظة القاهرة، اليوم الخميس، ندوة للتوعية بمرض فيروس سي، بحى مصر الجديدة، وذلك فى إطار استعدادات المحافظة لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى، بحضور العميد أحمد أنور رئيس الحى وعدد من قيادات مديرية الصحة وأعضاء مجلس النواب بالحى.

وتبدأ فعاليات حملة القضاء على فيروس سى بالقاهرة بالمرحلة الثانية فى أول ديسمبر المقبل وتستهدف كل مواطن أكبر من سن 18 سنة، ما يوازى حوالى 7 ملايين حالة، حيث أعدت المحافظة 2311 فريق عمل لإجراء المسح موزعة على 40 منطقة طبية داخل القاهرة مع إعداد فرق عمل احتياطية .

كما سيتم توسيع الانتشار عند الحاجة مع وجود فرق طبية ثابتة فى أماكن سيعلن عنها كل فى نطاقه بالإضافة إلى فرق عمل متحركة للتواجد فى أماكن كثيفة يتواجد بها المواطنون مثل أماكن عمل الوزارات والهيئات والجهات الحكومية والمصانع والمولات والمراكز التجارية ومحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية والنوادى ومراكز الشباب والميادين الكبرى، بالإضافة إلى فرق بالمستشفيات للعمل خلال الفترة الليلية من 9 مساء إلى 9 صباحًا.