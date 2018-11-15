مجلس الجامعة العربية يندد باستخدام إسرائيل للقوة المفرطة ضد الشعب الفلسطينى

كتب مصطفى عنبر

جددت جامعة الدول العربية مطالبتها للمجتمع الدولى بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى، منددة باستخدام إسرائيل للقوة العسكرية المفرطة ضد الشعب الفلسطينى والاستهانة بأرواح الأبرياء، متحدية بشكل صارخ القوانين والشرعية الدولية، ومستهترة بإرادة المجتمع الدولى.

جاء ذلك خلال الكلمة التى القاها السفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية لقطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين الذى عقد اليوم بمقر الجامعة العربية وبرئاسة السودان.

ودعا السفير أبو علي، لوقف العدوان الإسرائيلى بشكل نهائى وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى وتنفيذ القرارات الدولية والعربية ذات الصلة.

وقال أبو علي، إن مجلس الأمن يواصل عجزه عن تحمل مسئولياته كما حدث بالأمس بشأن العدوان الإسرائيلى على غزة، مضيفا "أن أمريكا واصلت انحيازها لإسرائيل ولم تتردد فى الإفصاح عن ذلك علانية ورسميا، محبطة كل المحاولات الرامية لإدانة الاحتلال وخرق الشرعية الدولية وانتهاك القانون الدولى. مشددا على مواصلة الدعم والدفاع والتضامن مع فلسطين وستبقي قضيتنا المركزية.

من جانبه قال السفير عبد المحمود عبد الحليم سفير السودان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن الاجتماع عقد بدعوة من فلسطين وتأيدد كل الدول الأعضاء بالجامعة العربية لمناقشة تداعيات العدوان الغاشم على الشعب الفلسطينى فى غزة.

وحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلى المسئولية الكاملة عن هذه الجرائم، مستنكرا الجرائم التى ترتكب بحق الشعب الفلسطينى.

كما أعرب عن تقديره لصمود الشعب الفلسطبنى، مؤكدا حقه المشروع فى إقامة الدولة الفلسطبنية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ودعا لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى وتشكيل آلية عملية فعالة للتنفيذ.

يذكر أن خلال الاجتماع وقف المندوبون الدائمون بالجامعة العربية، دقيقة حداد على أرواح الشهداء الذين سقطوا فى أحداث غزة الأخيرة.